Frank Carranza: “Merecimos ganar”

El capitán crema, el jugador más destacado del partido, dijo que León demostró que puede hacerle la pelea a cualquier rival y que mereció ganar a pesar que se quedaron con dos jugadores menos.

“Este resultado nos convenía a ninguno, por eso salimos a buscar los tres puntos y creo que merecimos ganar porque les neutralizamos bien y les superamos en todo el partido; lamentablemente no se dió pero tuvimos ocasiones muy claras, ellos no tuvieron ninguna ni cuando nos quedamos con dos menos, nunca bajamos los brazos. Trabajamos toda la semana para ganar, no se dio y ahora hay que descansar y seguir trabajando para el miércoles que va a ser otro partido muy duro. Somos un equipo humilde pero en cada partido salimos a jugarnos la vida. Tal vez ellos tengan mejores jugadores y más experimentados, pero nosotros también demostramos que podemos jugarle igual a igual”, indicó

Lamentablemente hubo muchos roces porque estos partidos son calientes y los dos quieren ganar. A mí Portilla me golpeó con el codo en la nariz y debió ser expulsión pero el árbitro no lo vio así. Después me pidió disculpas y quedamos en paz; son cosas que pasan durante los partidos”, dijo.