Futbol de menores Copa Federación

Resultados de la primera fecha:

Elite Pasco 2 – J. C. Mariátegui 0

Unión Comercio 1 – Columna Pasco 0

Segunda Fecha

Unión Comercio 0 – Elite Pasco 3

J. C. Mariátegui 0 – Columna Pasco 0

Cumplidas las dos primeras fechas el cuadro Elite Pasco lidera el certamen con 6 puntos; le sigue el Mariátegui con 3; tercero Unión Comercio con 3 y cuarto el Columna Pasco con 0 puntos.

Partidos de la final

Domingo 18. Coloso de Yanacancha

1:00 pm Elite Pasco vs Columna Pasco

3:00 pm J. C. Mariátegui vs Unión Comercio.