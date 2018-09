Galardonados con el premio “The Best”

El entrenador Didier Deschamps que condujo a Francia al título del Mundial de Rusia, la brasileña Marta que recibió el trofeo por sexta vez, el portero belga Thibaut Courtois como el mejor del Mundial, son algunos de los premiados como los mejores del año que recibieron el trofeo The Best 2018 en la gala de la FIFA en la ceremonia celebrada en Royal Festival Hall de Londres el lunes.

Como lo informó Ahora Deportes en su edición de ayer, la barra peruana fue premiada como la mejor del Mundial y el croata Luka Modric como el mejor futbolista, fueron los protagonistas de la premiación.

Los siguientes fueron los premiados con el trofeo The Best 2018 otorgado por la FIFA:

Mejor jugador : Luka Modric (Croacia)

Mejor entrenador : Didier Deschamps (Francia)

Mejor jugadora : Marta Lima (Brasil)

Goleador : Harry Kane (Inglaterra)

Mejor arquero : Thibaut Courtois (Bélgica)

Mejor barra : Perú

El FIFA FIFPro World11 o el once ideal del año lo integran; David De Gea (España); Dani Alves (Brasil), Sergio Ramos (España), Raphael Varane (Francia), Marcelo (Brasil); Luka Modric (Croacia), Eden Hazard (Bélgica), N’Golo Kante (Francia), Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappe (Francia) y Lionel Messi (Argentina).