Game of Thrones 2019: Cómo y dónde ver online el estreno de la octava temporada de GOT

El invierno ha llegado y los fans de ‘ Game of Thrones ‘ (GOT) lo saben. Basada en las novelas de ‘A Song of Ice and Fire’ (Canción de hielo y fuego), del escritor estadounidense George R. R. Martin, y creada por David Benioff y D. B. Weiss para la cadena HBO, GOT estrenará su octava y última temporada este domingo 14 de abril a nivel mundial, en un evento que fácilmente se convertirá en el más grande en la historia de la televisión.

Esta última temporada del drama de fantasía que ha sido transmitida por HBO durante 7 temporadas y 67 capítulos, verá este 2019 concluir su larga historia con un total de 6 episodios.

“Los episodios de la temporada 8 serán todos de más de 60 minutos. Estarán bailando alrededor de los números más grandes, eso lo sé con seguridad” , reveló el director David Nutter, uno de los realizadores más conocidos de ‘Game of Thrones’.

Los fans en todo el mundo no pueden esperar para ver quien será el digno gobernante que posea el trono de hierro, donde Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa, Cersei, Jamie, Gendry y otros, se unirán para enfrentarse a los ‘caminantes blancos’, la peor amenaza de la humanidad.

Cómo ver el estreno de Game of Thrones en vivo online por Internet

Como sabemos el estreno de ‘Juego de Tronos’ se da a través de la señal de HBO, y si no tienes suscripción a televisión de pago o no tienes este servicio, tranquilo que puedes ver el inicio de la octava temporada de esta exitosa serie desde dónde estés, a la hora que quieras y cuando gustes a través de los siguientes links de forma legal y segura:

¿Cuánto me cuesta el servicio de HBO Go y HBO Now?

El servicio de HBO GO llegó a Latinoamérica en el 2017 y está disponible en más de 17 países de la región, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú : 31.90 soles al mes.

México : 149 pesos al mes.

Colombia : 29.900 pesos al mes.

Ecuador : 12,99 dólares al mes.

USA : 14.99 dólares al mes (HBO Now)

¿Cuándo se estrena la temporada 8 de Game of Thrones?

La octava y última temporada de “Game of Thrones” será estrenada exactamente el domingo 14 de abril a nivel mundial, en el horario de las 20:00 horas (hora peruana) en América Latina y 21:00 horas (del este) en Estados Unidos.

En España, la nueva temporada de ‘Juego de Tronos’ será vista desde las 3:00 horas del lunes 15 de abril, por HBO y Movistar.