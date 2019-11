Garcilaso reclama contra Llacuabamba

Con toda desfachatez, después de haber protagonizado un vergonzoso escándalo de agresión física contra los árbitros y jugadores del Llacuabamba, por el hecho de haber sido eliminado, el club Deportivo Garcilaso ha presentado un reclamo a la CJ de la CNFA solicitando la descalificación del equipo norteño con el argumento que no participó desde la etapa distrital.

Sin embargo, con este mismo fundamento, en la primera fase de la etapa nacional, el DIM de Miraflores le reclamó al Llacuabamba y la CJ lo declaró improcedente. De tal manera que este nuevo reclamo no tendría fundamento porque es cosa juzgada, y no sería más que una maniobra del club cusqueño para desviar la atención de los graves hechos que cometió en el Cusco, por los que buscaría que la sanción no sea tan grave.

Ajeno a esta situación Llacuabamba ya se encuentra en Lima entrenando para la Finalísima de la Copa Perú, este domingo ante Sport Chavelines.