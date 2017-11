En declaraciones al canal de televisión Latina, el profesor Ricardo Gareca afirmó que viajará a Moscú para asistir al sorteo de grupos de la primera fase del Mundial Rusia 2018 que se realizará el 1 de diciembre, para conocer a sus rivales, para contactar partidos amistosos a partir de marzo, hablar con los peruanos que juegan en Europa y reconocer los estadios donde jugará Perú.

Gareca dijo que no descarta llamar a nuevos jugadores porque el Mundial es diferente a las eliminatorias y se necesita jugadores de características distintas según los rivales que les tocará. Añadió que Perú no irá a cumplir sino a competir de igual a igual con todos. Señaló que para él, los jugadores más importantes en las eliminatorias fueron Paolo Guerrero y Alberto Rodríguez por su experiencia, porque El sábado se disputaron las finales de la etapa distrital del campeonato de menores Creciendo con el Fútbol, al cabo de las cuales salieron los campeones de las 4 categorías que compi- Gareca asistirá al sorteo de grupos en Moscú fueron los líderes y por lo que transmiten al equipo. Respecto a Claudio Pizarro, afirmó que no lo descarta, porque juega en un fútbol del más alto nivel como es Alemania.

“El profesionalismo que tiene esta fuera de toda discusión, pero tengo que ver su presente”, puntualizó. “Es un embajador del fútbol peruano en el exterior, ya con solo eso hay que rendirle el homenaje que se merece llegado el momento”, añadió sobre el ‘Bombardero’. Un mejor equipo. Finalmente, el artífice de la clasificación peruana a Rusia 2018 señaló que el equipo saldrá con todo en el torneo. “No vamos a participar, vamos a ir a competir. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, si logramos capitalizar esta experiencia que nos tocó vivir como grupo, nosotros podemos ser una selección competitiva”, finalizó.