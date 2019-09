Gareca convocó a la selección para amistosos de octubre

Ricardo Gareca, dio a conocer la lista de jugadores convocados para los encuentros amistosos frente a Uruguay, de ida y vuelta a jugarse en octubre próximo. Las novedades son la vuelta de Paolo Guerrero y la convocatoria del volante Armando Alfageme de la U, quien reemplaza a Pedro Aquino, quien recientemente fue operado de la rodilla.

Perú visitará Montevideo el 11 de octubre enfrentando a Uruguay en el Estadio Centenario. La vuelta será el 15 de octubre en el Estadio Nacional.

Lista de convocados:

Arqueros: P. Gallese (Alianza Lima), P. Álvarez (Cristal), Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: L. Advíncula (R. Vallecano), A. Corzo (U), C. Zambrano (Dinamo), A. Callens (N. York), A. Santamaría (Atlas), L. Abram (Vélez S.), M. López (Earthquakes), M. Trauco (Saint Etienne).

Volantes: A. Alfageme (U), R. Tapia (Feyenoord), C. Ascues (Orlando City), J. Ballón (U. Concepción), C. Cueva (Santos), Y. Yotún (Cruz Azul), C. Gonzales (Cristal), E. Flores (Morelia).

Delanteros: P. Guerrero (Inter), Y. Reyna (Vancouver), G. Costa (Colo Colo), A. Carillo (Al-Hilal).