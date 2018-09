Gareca felicitó a la afición por el premio The Best

Ricardo Gareca no fue ajeno al reconocimiento que obtuvo la hinchada peruana en los premios The Best 2018 y le dedicó unas palabras a su llegada a la capital el lunes.

El técnico de la selección peruana estuvo algunos días en Argentina y retornó al país para continuar con los entrenamientos para los amistosos que disputará ante Chile y Estados Unidos. “Gracias, gracias por apoyarnos. Felicitaciones es algo muy importante para el Perú”, dijo el ‘Tigre’ a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

“Es una alegría, bien merecido. Lo tienen bien merecido. Es algo muy importante para el Perú”, agregó Ricardo Gareca sobre el premio que consiguió la hinchada nacional que estuvo en Rusia 2018 alentado al equipo.

En los próximos días Ricardo Gareca hará pública su convocatoria para los próximos duelos amistosos de la selección peruana, primero ante Chile (12/10) y luego ante Estados Unidos (16/10).