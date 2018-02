El Gobierno Regional no usará su presupuesto para iniciar el asfaltado de la Vía Colectora, sino que gestionará el financiamiento a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cartera donde ya buscó recursos sin resultados la municipalidad de Amarilis.

Por varios meses la comuna buscó que Vivienda financie esa obra, al no conseguirlo lo transfirió al Gobierno Regional. El alcalde Róbinson Aguirre declaró entonces que el Gorehco lo ejecutaría con sus recursos; sin embargo, la entidad regional busca el presupuesto por el mismo camino que el municipio. Evidentemente mientras las gestiones no tengan resultados no hay fecha para el inicio de la obra.

El gerente general del Gorehco, Arlindo Luciano, señaló que el expediente técnico del proyecto es reformulado y será sustentado ante Vivienda. Aseguró que según las proyecciones se espera iniciar este año una parte del asfaltado de la Vía Colectora que requiere un presupuesto de S/12 millones.

Luciano indicó que se reformula el expediente en los componentes de las redes de agua y alcantarillado para determinar qué redes se renovaron, también se incluirá parques y se determinará el asfaltado de la vía.

El gerente señaló que por el paro papero el equipo técnico del Gobierno Regional no pudo sustentar el lunes el expediente ante el Ministerio de Vivienda.