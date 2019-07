Gimnastas se sienten discriminadas por el Gorehco

La profesora Elizabeth Acosta Ponce entrenadora principal de la Liga de Gimnasia de Huánuco, en declaraciones a Ahora Deportes expresó su disconformidad porque ninguno de sus deportistas han sido considerados por el Gobierno Regional para ser portadores de la antorcha de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que pasará hoy por nuestra ciudad en gira por todo el país.

La profesora Acosta señaló que le llamó la atención negativamente al enterarse que ningún gimnasta huanuqueño se encuentra en la relación de deportistas y personalidades que portarán la antorcha, teniendo gimnastas que han hecho sobrados méritos para tener ese privilegio. “En nuestra liga tenemos campeones nacionales y sudamericanos, tenemos gimnastas que van a representar al Perú en los Juegos Panamericanos, pero el Gobierno Regional no ha considerado a ninguno. No sé con qué criterio habrán hecho esa relación, pero están personas que no tienen nada que ver con el deporte. Esto consideramos una discriminación inaceptable, más aún cuando la Liga de Gimnasia participa en diversas actividades que organizan las autoridades”, dijo la entrenadora.