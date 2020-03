Gol Perú ya no transmitirá los partidos de Alianza UDH

El presidente del club azulgrana, Fernando Corcino, en declaraciones para un medio capitalino, afirmó que pese a que el contrato con la empresa ya estaba arreglado de palabra, intempestivamente se cayó. El presidente azulgrana dijo que las negociaciones eran entre la FPF y la empresa y que desconoce las razones por las que no se firmó el contrato.

«El año pasado nos ofrecieron muy poco, este 2020 la oferta mejoró y prácticamente hubo acuerdo, solo faltaba la firma, pero de un momento a otro se cayó todo lo avanzado. Las negociaciones se hicieron a través de la Federación, pero no tenemos muy claro por qué se cayó todo, ya que incluso el Consorcio iba a realizar instalaciones en el estadio para sus transmisiones. No sé realmente qué pasó, simplemente nos comunicaron que el tema no iba más», señaló.

Corsino precisó que el hecho de no recibir ese dinero de la televisión no afecta al club. «En el presupuesto de la campaña de este año no está considerado el dinero de la televisión. Si llegaba esa plata la íbamos a destinar en infraestructura y menores, pero solo nos queda esperar», concluyó.