Faltando 20 días para acabar el año, el Gobierno Regional aún tiene pendiente de ejecutar S/359 594 903, el 30 % de su presupuesto total que es de S/1 198 millones, de los cuales ejecutó S/839 millones. Hasta la fecha, el Gorehco gestiona en el MEF, autorización para transferir recursos de obras paralizadas a otras que están en ejecución o donde hay deudas, para agilizar el gasto.

El Ministerio de Economía y Finanzas aún no autoriza gran parte de los proyectos cuyos presupuestos no fueron ejecutados. La vicegobernadora regional Rosalía Storck señaló que la Gerencia de Planificación y otras gerencias trabajan para transferir los recursos a las obras en ejecución. “Estamos haciendo las modificaciones presupuestales con autorización del MEF, pero todavía no autoriza gran parte de los proyectos”, señaló.

Entre las obras que concentran más recursos están, el hospital regional Hermilio Valdizán, agua para La Esperanza y el colegio de San Pedro. “Son obras que por el tiempo que queda no se puede gastar el presupuesto, pero hay otras obras que necesitan ese dinero porque hay deudas por valorizaciones pendientes para pagar”, señaló.

Indicó que por algunos problemas que demoraron la ejecución o paralizaron los procesos de compra, los proyectos se dilataron y ahora no se puede gastar los recursos asignados.

A pocos días para acabar el año fiscal preocupa la reversión de recursos. La vicegobernadora señaló que trabajan para que se transfieran los recursos y se ejecuten en otras obras. Aseguró que la Gerencia de Planificación también se monitorea el gasto de otras unidades ejecutoras.