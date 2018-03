El Gobierno Regional aún no decide si sacará de la dirección de Vivienda a Jorge Alcántara, denunciado por una trabajadora por tocamientos indebidos.

La trabajadora de 23 años denunció en la comisaría de Huánuco que el director la agredió sexualmente cuando retornaban el 22 de marzo de un evento por el Día del Agua en Molino. Hasta en 3 oportunidades Alcántara habría tocado en el muslo a la joven cuando retornaban en la camioneta, al llegar a Huánuco el director la invitó a tomar cerveza en un bar pero ella se quedó en el vehículo. Más tarde, Alcántara intentó besarla y al ser rechazado la volvió a tocar.

Si bien la vicegobernadora Rosalía Storck pidió la salida de Alcántara esto aún no se ha decidido. El gerente general Arlindo Luciano señaló que aún no escucharon la versión de Alcántara. Dijo que ese tipo de actos no se pueden tolerar, pero señaló que la denuncia de la trabajadora es una “versión oral” por tocamientos indebidos que se debe investigar.

Manifestó que iban a tratar el tema con el gobernador Rubén Alva quien al final decidirá si cambia o no a Alcántara.

Señaló que se solidariza con la trabajadora. “La señorita lo denunció por tocamientos indebidos, oralmente, no hay una prueba, con eso no avalo el delito que cometió el director, yo no me pongo de ningún lado”, dijo.

Si ocurrió el acoso dijo que lo mínimo que debe hacer Alcántara es renunciar antes de ser sacado.