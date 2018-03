El Gobierno Regional pagó S/8300 a la empresa ENLASAT & LAN S.A.C. por una videocámara casera que en el mercado cuesta S/3200. En esta compra las irregularidades se sucedieron desde la Dirección Regional de Defensa Civil (ORDC) hasta el área de Logística del Gorehco.

Como denunció el diario AHORA, el proveedor ENLASAT & LAN S.A.C. (dedicado al rubro de construcciones) fue contratado por Logística para proveer al Gorehco equipos de filmación para el módulo de Comunicaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Defensa Civil. Entre los equipos, la empresa entregó una videocámara casera en vez de una videocámara profesional.

La “viveza” de la empresa fue correspondida por los funcionarios del COER. La cámara casera no ingresó al almacén como ocurre con todos los bienes que adquiere el Gorehco. Extrañamente la videocámara y los demás equipos llegó al COER, donde fue recibida el 29 de diciembre por la coordinadora Irene Rojas Meza, según la guía de remisión n° 0001-000117 que emitió la empresa.

El área usuaria observó que no era la videocámara que pidieron pero en el Gorehco ya habían pagado los S/8300.

Cuando se hizo la compra Elmer Chuquiyauri dirigía la ORDC. El exfuncionario dijo que desde el 15 de diciembre estuvo ausente en la dirección que encargó a Irene Rojas. Negó haber firmado la conformidad de esta compra. “Sería loco para hacerlo”, dijo. Recomendó al nuevo director Roberto Fano denunciar el hecho ante la fiscalía porque se consumó una estafa al Gorehco. “Hay malos funcionarios que deben ser denunciados”, afirmó.

Pese a las irregularidades en el Gorehco aún no se inicia procedimiento administrativo para determinar responsabilidades. El gerente general Arlindo Luciano sólo indaga cómo se hizo la compra.