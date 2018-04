El Gobierno Regional no pone al día el pago de sueldos de los obreros que trabajan en las obras por administración directa porque algunos proyectos están paralizados y se reformula los expedientes técnicos; cuando las obras se reanuden la entidad cumplirá los pagos, manifestó el gerente general del Gorehco, Arlindo Luciano.

Dijo que se reunió con los secretarios provinciales de construcción civil que exigieron el cumplimiento del pago a los obreros. Luciano admitió que en algunas obras se adeuda los salarios porque se espera concluir con la reformulación de los estudios y no se ha previsto recursos para realizar los pagos.

“Ya definimos una línea de trabajo con los dirigentes para comenzar a pagar con el reinicio de las obras”, expresó.

Los dirigentes exigen que la entidad cumpla con pagar el seguro de salud. El gerente dijo que se dispuso que el área de Recursos Humanos verifique qué trabajadores no tienen Seguro Social vigente y se coordine con EsSalud para solucionarlo.