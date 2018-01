El Gobierno Regional y el Ministerio de Salud no cumplen con los ofrecimientos que hicieron para mejorar el hospital de contingencia Hermilio Valdizán donde, por falta de presupuesto, continúan los problemas del desagüe y otras deficiencias.

Por exigencia de los trabajadores del hospital, el Gobierno Regional anunció que asignaría S/400 mil para solucionar los problemas. Pero hasta la fecha la inversión no ha llegado. El dirigente del hospital Walter Dueñas señaló que pasaron 2 meses del anuncio pero no se invierte en el hospital que no puede tratar el agua del subsuelo, que no es apta para el consumo humano, y el desagüe sigue contaminando y afectando al personal de mantenimiento.

Dueñas recordó que el gobernador Rubén Alva ofreció S/400 mil más durante la visita del entonces ministro de Salud Fernando d’Alessio. “No hay ninguna inversión en el hospital”, dijo emplazando a Alva a cumplir su promesa. Advirtió que los trabajadores realizarán otra protesta si no cumple con lo ofrecido.

El dirigente señaló que el Minsa tampoco cumple con la compra de equipos de diálisis que ofreció D’Alessio, que ya dejó el ministerio. “Vamos a exigir al Minsa y a la congresista Karina Beteta que cumplan lo que ofrecieron, sino será un saludo a la bandera porque no hay resultados. Dijeron que el hospital es una bomba de tiempo pero seguimos esperando atención”, cuestionó.

Dueñas advirtió que el hospital también tiene problemas de electricidad porque el grupo electrógeno es insuficiente para la demanda. Alertó que el sistema contra incendios tampoco está operativo para atender posibles incendios.

Dato

El Ministerio de Salud ofreció equipos de hemodiálisis pero con el cambio de ministro es incierto que se cumpla