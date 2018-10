Gran expectativa por el repechaje de la Copa Perú

Y si bien aún no se llevan a cabo estos repechajes, ya se armó todo el cuadro final, en el que los cuatro mejores disputarán la ansiada Finalísima, instancia en la que el campeón ascenderá a la Primera División, mientras que el segundo y tercero disputarán el cuadrangular final ante sus pares de la Segunda División.

Entre los equipos favoritos de la Copa Perú destacan el Sportivo Huracán de Arequipa y el Sport Marino de Ica, que hicieron campañas casi perfectas en la Etapa Nacional. El ‘Globito’ characato se medirá en octavos de final ante el ganador del Bellavista FC vs Las Palmas; en tanto que los iqueños se verán las caras ante el que salga airoso del choque entre Deportivo Garcilaso y Municipal de Yanahuanca.

Otro de los equipos históricos que sigue en carrera en la Copa Perú es el Alfonso Ugarte de Puno, que tendrá que enfrentar en octavos de final al vencedor del encuentro entre Sport Huanta y AD Huamantanga, lo que se presenta como uninteresante enfrentamiento entre choques de altura.

Y si bien no es histórico, el UDA de Huancavelica acabó invicto la Etapa Nacional y tendrá que chocar ante el que salga ganador del cruce entre los clubes León de Huánuco y Cedicoop San Román.

Nota.- Estos partidos podrían cambiar de acuerdo a los que resuelva la Comisión de Justicia.