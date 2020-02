Grau reclama contra Huancayo

El club Grau de Piura presentó un reclamo solicitando que le adjudiquen los puntos del partido que perdió en Huancayo, presuntamente porque el cuadro huancaíno no arregló su deuda con la Safap y no presentó el certificado de no adeudo.

Días atrás, el asesor legal de Safap, Jhonny Baldovino, afirmó que el Sport Huancayo es el único que no arregló sus deudas con la Agremiación. Se supo que su directiva no quiso firmar sus deudas ni tampoco obtuvo el documento de ‘No adeudo’ de Safap que es requerido por la FPF.

Primer reclamo del año que tendrá que resolver la Comisión de Justicia de la FPF. La Bases del Torneo señalan que los clubes no podrán participar si no cancelan sus deudas o por lo menos si no asumen su compromiso de pago.