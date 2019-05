Grau trae jugadores de Lima y la Unheval sin refuerzos

Dirigentes del club Miguel Grau están decididos a emular y seguir la trayectoria del Alianza Universidad en su participación en la Copa Perú. El plantel dirigido por el técnico Roger Alvino, viene entrenando para debutar en la etapa provincial, enfrentando a su primer rival el conjunto del Huanacaure de Pillao. Algunos refuerzos, pocos, se han sumado a los entrenamientos, entre ellos arquero Kevin Vara y el volante Rodrigo Arévalo ambos del Amèrica, así como algunos juveniles del Jorge Chávez.

Alvino dijo que en los próximos días se incorporarán tres futbolistas que llegarán de la capital, cuyos nombres se mantienen en reserva, pero se trata de elementos que vienen a préstamo de clubes grandes.

Valdizanos sin refuerzos

La otra cara de la moneda es el equipo de la Unheval, que según afirmó el DT Juan Durand, participará con el mismo plantel que campeonó, es decir no llevará refuerzos, principalmente porque no tiene apoyo económico para invertir en pagar jugadores. “Quien quiera jugar en la Unheval será bienvenido, pero desinteresadamente porque no tenemos dinero para pagar”, dijo Durand.

El rival que le ha tocado es el Tigres de Cani de Kichki y la ida se jugará en Huancapallac.