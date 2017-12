Este viernes 1 de diciembre se realizó el sorteo de grupos del Mundial Rusia 2018. El equipo anfi trión está ubicada como cabeza de serie del grupo A por ser dueño de casa. La Selección Peruana y el resto equipos conocieron su destino en el Mundial Nº 21.

Los 3 estadios que serán escenarios de la lucha de la selección peruana en la fase de grupos del Mundial. El 16 de junio, Perú se medirá con el elenco danés en la Mordovia Arena de Saransk. Esta ciudad está a 10 horas en tren desde Moscú y el estadio todavía está en construcción. El 21 de junio, el cuadro de Ricardo Gareca tendrá un partido de alta tensión con Francia, duelo que tiene el antecedente del amistoso en el Parque de los Príncipes donde el equipo peruano venció por 1-0. Este choque será en el Estadio Central de Ekaterinburgo, un recinto que tiene un diseño bizarro con una tribuna fuera del techo del coloso. Finalmente, el 26 de junio, Perú será rival de Australia en Sochi. El Estadio Fisht, uno de los más modernos del Mundial podría marcar el pase de La Bicolor a octavos de final.

GRUPO A 1. Rusia 2. Arabia Saudita 3. Egipto 4. Uruguay Rusia vs Arabia Saudita Fecha: Jueves 14 de junio Hora: 10 am Estadio: Luzhnikí (Moscú) Egipto vs Uruguay Fecha: Viernes 15 de junio Hora: 8 am Estadio Ekatarimburgo Arena. Rusia vs Egipto Fecha: Martes 19 de junio. Hora: 1 pm Estadio San Petersburgo Uruguay vs Arabia Saudita Fecha: Miércoles 20 de junio Hora: 10 pm Estadio: Rostov del Don Uruguay vs Rusia Fecha: Lunes 25 de junio Hora: 9 am Estadio Samara Arabia Saudita vs Egipto Fecha: Lunes 25 de junio Hora: 9 am Estadio Volgogrado GRUPO B 1. Portugal 2. España 3. Marruecos 4. Irán Portugal vs España Fecha: Viernes 15 de junio Hora: 2 pm Estadio Fisht Marruecos vs Irán Fecha: Viernes 15 de junio Hora: 11 am Estadio de San Petersburgo Portugal vs Marruecos Fecha: Miércoles 20 de junio Hora: 7 am Estadio: Moscú Luzhniki Irán vs España Fecha: Miércoles 20 de junio Hora: 1 pm Estadio Kazán Irán vs Portugal Fecha: Lunes 25 de junio Hora: 1 pm Estadio Saransk España vs Marruecos Fecha: Lunes 25 de junio Hora: 1 pm Estadio Kaliningrado GRUPO C 1. Francia 2. Australia 3. Perú 4. Dinamarca Francia vs Australia