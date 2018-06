Hasta hoy tiene plazo Solidaridad Nacional para levantar observaciones de lista

by Ahora

Hasta esta tarde tiene plazo Solidaridad Nacional para levantar las observaciones de inscripción de la lista de candidatos a la Municipalidad Provincial de Huánuco, según la Resolución n.° 00201-2018-JEE-HCO/JNE, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huánuco, que fue notificada el último sábado 23 de junio. Son tres las observaciones que deberán ser absueltas, y son:

Primera. Presentar copia simple del Acta del Congreso Nacional Extraordinario para elecciones internas de candidatos a cargos de elección popular de Solidaridad Nacional, que debería haber presentado en original o en copia certificada y que debería estar firmada por los miembros del comité electoral.

Segunda. Ante la renuncia a postular del candidato a regidor n.° 2 Amelec Campos Maylle (actual alcalde de Amarilis), en el acta presentada, no se indicó qué parte del estatuto u otra norma del referido partido faculta para que asciendan automáticamente los candidatos que en la elección interna fueron consignados con un número para el cargo de regidores.

Tercera. El candidato a regidor n.° 1 Juan Manuel Vivanco Osorio, nacido en Yanahuanca, provincia de Daniel A. Carrión, departamento de Pasco, no cumpliría el mínimo de dos años de residencia en la provincia de Huánuco, que se acredita con el DNI emitido el 24 de abril de 2017. De igual modo el candidato a regidor n.° 6 Segundo Nelson Ramírez Paredes, nacido en el distrito y provincia de Picota, departamento de San Martín, no acredita dos años de residencia en la provincia de Huánuco conforme a su DNI emitido el 30 de noviembre de 2016.

Página web de SN

Al respecto, en la página web del partido Solidaridad Nacional se encuentran consignados los documentos oficiales de dicho partido sobre la participación electoral en las elecciones regionales y municipales de 2018, como es la Resolución n.° 010-2018-ERM-CNE-PSN del 23 de mayo, proclama a los candidatos del partido Solidaridad Nacional elegidos en la asamblea provincial de Lima y en el Congreso Nacional Extraordinario. En ella solo están consignados los candidatos de los departamentos de Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno y Tumbes, conforme al proceso electoral interno que debería haberse efectuado el 5 de mayo.

En la revisión de los demás documentos referidos al presente proceso electoral, que se encuentran en la página web del referido partido, no se consigna en ninguna parte al departamento de Huánuco, lo que según los detractores de los candidatos significaría que esta lista no tendría el visto bueno del referido partido.