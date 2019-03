Héctor Tapia:“Reconozco que Alianza fue mejor”

El técnico chileno Héctor Tapia, del Real Garcilaso, dijo que Alianza ganó bien y por momentos jugó mejor. Señaló que por desconocimiento de la cancha no pudieron poner en práctica lo trabajado durante la semana, aunque lo intentaron en todo momento y que fue un partido donde se vio más lucha que fútbol.

“Fue un partido especial para nosotros, pero nos ganaron bien porque ellos marcaron los goles y fueron mejores por momentos. Nosotros tratamos de encontrar ritmo pero nos costó demasiado y al final no pudimos. Estuvimos muy cerca de empatar, pero ellos también pudieron aumentar el marcador en varias ocasiones. Fue un partido jugado con mucho coraje, se vio más lucha que fútbol en especial en el mediocampo, nos tocó un rival muy difícil que juega muy bien. Me voy con la amargura de la derrota pero no porque nos faltó algo sino porque ellos nos ganaron bien”, expresó.