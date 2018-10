“Hice lo que me mandó el profesor”

El juvenil goleador que volvió tras una larga lesión, fue el hombre providencial que marcó el segundo tanto azulgrana con el que se consolidó el triunfo. Con su ingreso el ataque aliancista fue demoledor y Paulo erró dos goles antes de marcar el segundo.

“Aproveché la oportunidad que me dio el profesor y jugué según las indicaciones que me dio antes de ingresar; gracias a Dios que se me dio un gol y colaboré con el triunfo del equipo que es lo más importante. Tuve otras ocasiones para marcar, pero por querer asegurarlo me apresuré y rematé mal, ellos también me marcaron muy fuerte y eso impidió que haga otro gol; pero estoy contento y tranquilo con lo que jugué y respondí a las indicaciones del profesor. Ahora tenemos que ir de visita y vamos a jugar igual que acá para asegurar la clasificación”, dijo.