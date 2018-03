El periodista César Hildebrandt no se guardó nada y arremetió contra los señalados de haber recibido dinero de Odebrecht por medio de Barata. “En nombre de Grau, Bolognesi y Cáceres, barramos esta basura”, apuntó contra los personajes políticos que recibieron dinero de Odebrecht, según lo mencionado por el exrepresentante de la empresa brasileña en el Perú, Jorge Barata, en su declaración a fiscales peruanos en Brasil.

Hildebrandt en su columna Matices, criticó el actuar de las principales figuras de la política peruana: Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Exhorta a un cambio urgente: “Necesitamos renovarnos, depurarnos, refundarnos. Pienso en el Perú de siempre: el de Garcilaso de la Vega, el indio bioceánico; el de Pumacahua, el que hizo de su arrepentimiento rebeldía; el de Castilla, el estadista instintivo; el de Grau, Bolognesi y Cáceres… En nombre de ellos, barramos esta basura. Jalemos la cadena. Intentemos otra cosa. Que no vengan los de siempre a decirnos que debemos temer por el futuro, que no es hora de desestabilizar. Con esta clase política no tenemos futuro. Solo tenemos prontuario y reincidencia”.

“El Perú no merece estar en estas manos (…) El problema es que los presidentes roban. No importa si lo hacen a través de terceros, sofisticadamente, sin registros rastreables: roban. Las admisiones de Barata nos regresan al escenario del fujimorismo, ese cáncer que nos persigue sin darnos tregua. ¿De qué han servido todos estos años si, al final, terminamos pareciéndose a aquello que nos dejó sin alma y sin entrañas?”, sentencia con su pluma César Hildebrandt.