Hoy 3.00 pm: Boca vs River por la final de la Libertadores

El superclásico argentino, Boca Juniors vs River Plate, duelo de mucha historia y tradición copera definirá campeón, al mejor de dos partidos, para dar paso, desde 2019, a la final única.

Por primera vez en una final de Copa Libertadores se medirán los protagonistas de superclásico del balompié argentino.

La exceptiva crece y es imposible dimensionar su magnitud. Sin lugar a duda, es el doble encuentro estelar del año: Boca Juniors vs River Plate, una final soñada por todo aquel amante del deporte rey.

El primer lance se disputará hoy sábado, desde las 3.00 pm hora peruana, en el estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’. El desquite, una semana después, el 24 de noviembre, a la misma hora en el coliseo Antonio Vespucio Liberti, el Monumental de Núñez.

Para esta contienda final no entrará a regir el valor agregado del gol de visitante.

Tal como ocurrió en las finales de 2017. Y como lo viene haciendo la Conmebol desde las semifinales del año pasado, y desde los cuartos de final de 2018, el Videoarbitraje (VAR) será utilizado por los árbitros en ambos partidos finales.