Hoy comienza la Champions

Hoy martes comienza la versión 2018-2019 de la Champions League. Barcelona ante PSV e Inter de Milán contra Tottenham, serán los dos primeros compromisos. Ambos a las 11:55 a.m. (hora peruana).

El miércoles hará su estreno el actual campeón. Real Madrid recibirá a la Roma en el Santiago Bernabéu, mientras que la Juventus, comandada por Cristiano Ronaldo, visitará al Valencia en España.

Liverpool, subcampeón de la Champions League 2017-18, deberá recibir al PSG en el Estadio Anfield. Aquel encuentro estará plagado de estrellas, pues los ingleses contarán con Salah y Mané, mientras que los parisinos con Neymar, Mbappé y Cavani.

Manchester City parte como otro de los candidatos para llevarse la ‘Orejona’, según apuntan las casas de apuestas. Los ‘cititzens’ se medirán en la primera jornada ante el Olympique de Lyon.

Finalmente, el Lokomotiv de Jefferson Farfán hará su debut el martes cuando visite al Galatasaray. Ambos integran el Grupo D de la Champions League,

Martes 18 de setiembre. Hora peruana

Barcelona. 11:55 am Barcelona vs PSV

Milán: 11:55 am Inter de Milán vs Tottenham

Mónaco: 2:00 pm AS Mónaco vs Atlético Madrid

Liverpool: 2:00 pm Liverpool vs PSG