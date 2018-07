Hoy declararían ganador de licitación de carretera Hco-La Unión-Huallanca

by Ahora

Para hoy a las 5:00 de la tarde está prevista la declaratoria del ganador de la licitación del asfaltado, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca de 150.421 km de extensión y el mantenimiento del tramo Tingo Chico-Morca-Llata-Antamina de 69.6 km.

El 8 de mayo seis consorcios han presentado sus propuestas técnicas y económicas que fueron evaluados por el comité especial de selección de Provías Nacional.

En principio la etapa de declaratoria de ganador estaba previsto para el 21 de junio pero fue postergada por 13ª vez bajo el argumento que el informe técnico del comité de selección fue enviado al equipo técnico del BID, conforme a las políticas de la referida entidad internacional que financia una parte de este proyecto.

Los postores

Se recuerda que las seis propuestas económicas, son las siguientes:

1) China Gezhouba Group Company Limited: S/1469 millones.

2) Kaapsa Consultora SA DCV: S/1504 millones.

3) Consorcio Vial Huánuco: S/1385 millones

4) La empresa China Railway 20 Bureau Group Corporation: S/1318 millones.

5) La empresa Road and Bridge Corporation: S/1335 millones.

6) El Consorcio Carretero Sierra Central: S/1516 millones.

Expectativas

El experto en carreteras, Linder Teodoro Leandro, señaló que la vía es trascendental para el desarrollo integral del departamento de Huánuco y no debe postergarse más. Planteó que se ejecutará bajo criterios de una vía de segundo orden sin modificaciones del trazado actual, que fue diseñado no para una autopista del futuro sino como una simple carretera de segunda clase con un ancho de calzada de 6.60 metros y una berma de 1.20 metros, con un nivel de velocidad de 40 km por hora.

No se tomó en cuenta la realidad actual de circulación entre 60 a 80 km por hora y vehículos cada vez de mayor anchura, lo que implica que en las curvas invaden el carril contrario. El resultado probable será una gran cantidad de accidentes.