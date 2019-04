HOY EN LA HISTORIA| Se descubre el primer planeta extrasolar similar a la Tierra

Un día como hoy, en el año 2007, en el Observatorio de La Silla, Chile, el astrónomo suizo Stephane Udry y su equipo de investigación descubrían el planeta extrasolar Gliese 581 c. Para ello utilizaron un telescopio de 3,6 metros y un espectrógrafo de alta precisión. La técnica empleada fue la de velocidad radial, que permite calcular la masa y la ubicación de un planeta a partir de las perturbaciones que su gravedad genera en la estrella que orbita.

El hallazgo representó un gran interés ya que diversas características del planeta, similares a las de la Tierra, lo hacían potencialmente habitable. Según los estudios, la temperatura de Gliese 581 c estaría entre los -3º C y los 40º C y su atmósfera podría contener oxígeno e hidrógeno. Este planeta extrasolar, junto con otros cinco, orbita alrededor de la enana roja Gliese 581. El sistema pertenece a la constelación de Libra y se encuentra a aproximadamente 20,5 años luz de la Tierra. La masa de Gliese 581 c es 5,5 veces mayor que la de nuestro planeta. Se encuentra a 11 millones de kilómetros de su estrella, y su período orbital es de 13 días terrestres.