Hoy gran final de la Copa New Athletic

Hoy a partir de las 6.00 de la tarde en el complejo deportivo La Olla de Barro, se jugará la gran final del campeonato libre de fulbito Copa New Athletic, que repartirá US$ 1500 en premios a los tres primeros.

Luego de una competencia de tres meses en el que participaron más de veinte equipos, llegan cuatro a la semifinal previa a la definición del título. Anoche, en reñidos partidos quedaron definidos los semifinalistas y hoy saldrán los dos finalistas que lucharán por llevarse el hermoso trofeo New Athletic y el primer premio de US$ 1000; mientras que el segundo recibirá US$ 300 y el tercero US$ 200.

La atracción de la gran final, serán las presentaciones del cómico ‘Cachay’ de la TV nacional y el grupo musical ‘El Cuarteto Continental’, que animará la fiesta después de la final y premiación.

Las entradas para ver todo este espectáculo son completamente gratis.