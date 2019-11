Hoy juega Perú con Colombia por Fecha FIFA

Las selecciones de Perú y Colombia jugarán un cotejo amistoso por la Fecha FIFA en una nueva prueba con miras al inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2022. Será el segundo enfrentamiento del año entre ambos conjuntos, que se disputará en el Hard Rock Stadium a las 8.30 p.m. hora peruana.

Perú solo disputará en esta fecha FIFA el partido de este viernes contra Colombia luego que los futbolistas de la selección chilena decidieron no jugar el amistoso del próximo 19 de noviembre en Lima, debido a la crisis social y política en el vecino país.

La principal baja de la selección peruana será la de Christian Cueva, volante del Santos que no juega en su equipo y no fue convocado por Gareca, que argumentó que no lo volverá a llamar hasta que recupere su continuidad y su nivel.

Finalmente, la selección nacional no encontró rival para jugar un amistoso el martes 19 de noviembre, por lo que la FPF dispuso que el partido de hoy sea último amistoso del año ante Colombia en Miami (8:30 p.m., hora peruana)