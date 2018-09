Hoy sale nuevo fixture de Segunda División

Este fin de semana debe comenzar en la cancha del club Lawn Tennis el campeonato de ascenso de Segunda División, para lo cual la Liga de Fútbol de Huánuco ya estableció los acuerdos complementarios y elaboró el fixture general.

Sin embargo, a la reunión de la semana pasada no asistieron algunos delegados y otros clubes no completaron su documentación. Por ello, de los 14 clubes inicialmente afiliados tres fueron dejados de lado. Otros clubes se comprometieron a cumplir ayer y por ello la liga llamó a nueva reunión definitiva para anoche a fin de elaborar un nuevo fixture.

El presidente de la Liga, Germán Astuquipán, afirmó que los clubes: Asociación de Apafa, Leoncio Prado, Real Madrid y alguno más ya no serían considerados porque no presentaron su documentación a pesar de los plazos que se les dio.