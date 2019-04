Hoy se decidiría destino de León

Al parecer, según versión del delegado Juan Mori, hoy se decidirá definitivamente el destino del club León de Huánuco, con la presencia del Dr. Luis Picón, quien llegaría en horas de la mañana para informar si reasume la presidencia o se aleja definitivamente.

“Mañana (hoy) es el día definitivo, tengo conocimiento que estaría llegando el doctor Picón y ahí dirá si seguirá al frente del club o se alejará definitivamente, mientras tanto estamos en el aire, no sabemos nada, el equipo ya no entrena y los jugadores están decepcionados y así no podemos seguir participando en el campeonato; mañana el doctor tomará una decisión y convocaremos a conferencia de prensa para anunciar si vuelve o se aleja definitivamente”, dijo Mori. “Con los jugadores que se fueron hemos quedado en que si se arregla la situación ellos están llanos a regresar, porque ahora no tienen nada seguro y así no quieren jugar”, añadió.