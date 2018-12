Hoy se juega etapa departamental de menores

Representantes de las provincias de Huánuco, Leoncio Prado y Tocache, participarán hoy sábado en la etapa departamental de la Copa Creciendo con el Fútbol en busca de la clasificación a la etapa nacional.

El programa comenzará a las 10.00 am en el estadio Heraclio Tapia León, en dos canchas habilitadas reglamentariamente para fútbol 7, según el siguiente rol de cotejos:

Campo A

10.00 am Escuela Bernabéu vs Jackson Usnava de Tocache (Sub-6)

10.30 am Esc. Alianza Lima vs Escuela J. Mena de T. María (Sub-6)

11.00 am Escuela Bernabéu vs Escuela José Mena (Sub- 8)

11.30 am A. Pavito Tarazona vs E. F. J. J. Marina de Tocache (Sub-8)

Campo B

10.00 am Los Potrillos vs Tocache Sport (Sub-10)

10.30 am Leoncitos Jrs. vs Escuela J. Mena (Sub-10)

11.00 am E. Wamaly vs E. F. Aucayacu (Sub- 12)

11.30 am A. Pavito T. vs Acad. San Martín de Tocache (Sub-12)

Nota.- Una vez terminada la primera ronda se jugarán las finales con los equipos clasificados directamente.