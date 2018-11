Hoy se juega fecha 7 de la Segunda División

Hoy jueves, desde las 8.50 am, en la cancha del club Lawn Tennis se jugará la sétima y última fecha de la primera rueda del campeonato de ascenso de Segunda División, que dará dos cupos para el campeonato de Primera División del próximo año.

Estando definidos los clasificados a la liguilla por el Grupo A, los cotejos que más interesan son el Leoncio Prado vs Mateo Aguilar y Leoncitos Jrs. vs Alfonso Ugarte, porque de estos saldrá el último clasificado del Grupo B, donde ya están definidos los tres primeros. Aguilar y Leoncitos son los que aspiran a ocupar la vacante, pero los Leoncitos aventajan por un punto. Si ambos ganan o pierden o empatan clasifican los Leoncitos; pero si uno gana y el otro pierde podría cambiar la situación.

Hay que señalar que este fin de semana comenzará las liguillas que se disputarán en tres fechas, al cabo de las cuales los primeros de cada grupo ascenderán a Primera División.