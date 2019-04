Hoy termina primera rueda de la Liga de Huánuco

Con cuatro partidos que se disputarán hoy en el estadio de la Unheval en Cayhuayna, terminará la primera rueda del campeonato de la Liga de Huánuco, fecha importante porque se definirá el cuarto clasificado al cuadrangular por el pase a la etapa provincial y porque se definirá a tres equipos para el cuadrangular del descenso.

Por la única vacante del grupo grande, van con distintas posibilidades, el América, Los Ángeles y el Tarapacá. América está en ventaja en cuanto a puntos, pero su rival será el ya campeón de la primera rueda, Miguel Grau, aunque se comenta por ahí que los azulgranas darán descanso a su equipo titular y darán oportunidad a sus suplentes. Por su parte, Los Ángeles chocará con el Bielo que viene en racha de 3 triunfos seguidos y quere escapar del grupo de la baja; mientras que el Tarapacá enfrentará al Istap que también buscará salvarse de la liguilla chica.

Programa de la última fecha

Jueves 25 de abril

Estadio de la Unheval

9.00 a.m. Bielovucic vs Los Ángeles

10.45 a.m. Unheval vs Jorge Chavez

12.45 a.m. America vs Miguel Grau

2.45 p.m. Istap vs Tarapacá