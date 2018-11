Huaico se lleva S/30 mil de humilde mujer

Una humilde madre de familia identificada como Antonia Mendoza Montalvo, perdió S/30 000, cuando su vivienda ubicada en la localidad de Andabamba, fue arrasada por el huaico ocurrido ayer en horas de la madrugada.

La agraviada entre lágrimas contó que cuando pernoctaba en su domicilio escuchó ruidos muy fuertes en el cerro que la alertaron y junto a sus familiares salieron de inmediato del inmueble y así pudo ponerse a buen recaudo, mientras que sus pertenencias fueron arrastradas por toneladas de lodo y piedras.

“Lo he perdido todo, solo quedé con la ropa que llevo puesta, mis prendas de vestir, mi computadora, el televisor, cocina, mi cama, instrumentos y hasta mi mototaxi fueron sepultados y arrastrados por el huaico”, dijo.

Asimismo, explicó que en la vivienda tenía guardados S/30 mil que iban a ser invertidos en la compra de un terreno para su vivienda, que fueron sepultados y arrastrados por el huaico.

“Esta casa era de mi hermana, y como no tengo donde vivir ella me dejó como cuidadora, pero una vez ya nos había hecho asustar el huaico, por eso estaba ahorrando S/30 mil para comprar mi terreno, pero ahora lo perdí todo”, afirmó llorando. Pidió ayuda a las autoridades que le brinden apoyo a fin de atenuar el desastre.