Huancamachay protesta contra minera Nexa

Pasco

Desde hace varios días, pobladores de la comunidad campesina Huancamachay acatan una protesta contra la empresa minera Nexa Resources. Amenazaron emprender una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima en caso que no encuentren atención a sus pedidos.

Un representante de la comunidad señaló que hay falta de empleo, maltrato al personal, beneficios laborales, falta de mitigación a la contaminación ambiental, escasez de agua por la desaparición de manantiales, alta mortalidad de animales por la contaminación; puntos que demandan solución de la empresa.

Por estos motivos la comunidad decidió cerrar el pase de agua hacia el tajo abierto de la minera. Además la población realiza piquetes en diferentes puntos aledaños la empresa Nexa.

Los dirigentes afirmaron que a pesar de los diálogos que sostuvieron con representantes de Nexa, no llegaron a ningún acuerdo por la intransigencia de la minera. “Estamos cansados de los abusos. La minera solo envía a dialogar a funcionarios que no tienen poder de decisión”.

Acordaron realizar una marcha de sacrificio a Lima para pedir apoyo del Ministro de Energía y Minas para la solución de la problemática que padecen hace años. “De no encontrar atención a nuestros pedidos marcharemos a la capital para pedir el apoyo de las autoridades”, dijeron.