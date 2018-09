Huancayo ganó evento de vóley masculino

La selección de Huancayo se consagró campeón del torneo de voleibol masculino que se realizó el fin de semana en el coliseo 15 de Agosto. En la final derrotó al equipo de Huánuco 3 sets a 1.

Fue un buen campeonato dándose partidos emocionantes como el de Tingo Maria vs Huancayo el cual ganó Tingo María por 3 sets a 2 y el encuentro de semifinal entre Huánuco y Tingo María que lo ganó Huánuco 2 sets a 1.

El mejor partido fue la final entre Huánuco y Huancayo que finalizó con triunfo de los huancaínos por 3 a 1.

El club Cosmos Pax, organizador del evento, agradece a las personas e instituciones que apoyaron: la Universidad de Huánuco, Diario Ahora, Chifa Khon Wa, IPD Huánuco, Colegio de Árbitros de Voleibol, Cable Visión y a los aficionados que asistieron. También expresó sus disculpas por la no participación de las delegaciones de Ica y Lima que condicionaron su viaje a que se dé pasajes de ida y retorno, lo cual no estaba al alcance de la organización.

El presidente Luis Alvarado señaló que el año próximo coordinarán con instituciones más serias para evitar inconvenientes.