Huánuco subcampeón en regional de vóley

La selección de Huánuco de categoría menores (Sub-16) quedó subcampeón pero no pudo clasificar al campeonato nacional, en la Etapa Macrorregional que se disputó el fin de semana en Pucallpa.

El sexteto huanuqueño venció a Pasco (Oxapampa) y Junín (Pichanaqui) por dos sets a cero, pero en la final cayó ante las anfitrionas por dos sets a cero y de esta forma no pudo lograr el objetivo de clasificar al nacional de Cajamarca.

No obstante, era el resultado que se esperaba porque la selección de local no iba a perder la oportunidad e hizo respetar su condición de dueña de casa, además que técnicamente lleva ventaja a sus contrincantes por su mejor talla y por su puesto por su juego. Además que sus jugadoras pertenecen a la preselección nacional y trabajan mucho en la formación de nuevo valores.

Lo que viene para Huánuco es la participación de la categoría Sub-14 en la etapa nacional de los Juegos Escolares que comenzará la próxima semana.