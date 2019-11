Huanuqueños llegaron a semifinal en nacional de handball

La selección de Huánuco de handball de la categoría cadetes participó con éxito en el campeonato nacional en la ciudad de Huacho , llegando hasta la semifinal, entre los cuatro mejores a nivel nacional.

En la primera fecha Huánuco derrotó a Huancayo, en la segunda a Piura y en la semifinal cayó ante el local Huacho con ausencia de tres jugadores que no pudieron viajar por compromisos.

Según el entrenador Carlos Cano, no pasaron a la final pero dejaron todo en el campo, porque iban ganando y se dejaron voltear el marcador por no saber mantener la ventaja; considera que el rival no fue superior, sino que aprovechó para su situación de local