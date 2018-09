Huanuqueños por puntos importantes

Los cuadros huanuqueños se juegan tres puntos de vital importancia en sus aspiraciones de clasificar a la segunda fase de la Etapa Nacional; el que gane habrá dado un gran paso hacia el objetivo o por lo menos para clasificar a jugar los repechajes.

Lo que tienen claro los dos equipos es que tienen que ganar, de lo contrario perderían opciones de seguir avanzando; lo que no les conviene es empatar porque los dos serían perjudicados pensando en sus próximos compromisos. En un torneo corto como la etapa nacional, todos los partidos son importantes y hay que asegurar los puntos para seguir avanzando. El objetivo es situarse por lo menos en zona de repechajes, es decir al puesto 24 de la tabla nacional, porque los que se coloquen más abajo quedarán eliminados.

Mañana, los dos presentarán a sus mejores elementos. León no tiene inconvenientes de lesiones o inhabilitados, mientras Alianza tiene elementos del mismo nivel para suplir a los suspendidos Rivas y Sernaqué. Uno de los que reaparecería es Bashi quien no estuvo en las dos primeras fechas por lesión.

Luego de un partido de práctica, el DT Arteaga anunció que enviará el mismo once que ganó a Comercio, aunque todavía no ha definido la inclusión de un par de jugadores en el mediocampo y en el ataque.