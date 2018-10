Humanidades más completas que las STEM

Por León Trahtemberg.

Los críticos de las profesiones de las denominadas artes liberales (refiriéndose a las humanidades y ciencias sociales) señalan que son poco científicas y muy “soft”, mientras que los partidarios de las STEM sienten que ellos son los más apegados al método científico, desconociendo el rigor de la investigación, análisis, observaciones, entrevistas profundas de los científicos sociales que no son muy valoradas. Desconocen los sofisticados modelos matemáticos que diseñan los sociólogos, los enormes volúmenes de datos que acumulan y sistematizan los historiadores para hacer sus análisis estadísticos e identificación de tendencias y factores contribuyentes a los temas de investigación. Tampoco aprecian los modelos de high tech desarrollados por los lingüistas sobre la evolución del lenguaje y el procesamiento del lenguaje que alimenta los programas de inteligencia artificial.

Georgia Nugent dice que resulta paradójico que en momentos que el mundo se va haciendo más complejo, se aliente a los jóvenes a especializarse estrechando sus caminos y horizontes. Las artes liberales aún son relevantes porque preparan estudiantes para ser flexibles y adaptarse a circunstancias cambiantes. En esta época de rápidos cambios, la demanda por agilidad intelectual, creatividad y la curiosidad por explorar nuevos terrenos es más grande que nunca.

El núcleo de la educación humanística es forzar a los estudiantes a considerar posiciones y opiniones que los ayuden a cuestionar perspectivas y prejuicios, y permitir a los estudiantes invertir en descubrir y alcanzar su pasión. (“Why Top Tech CEOs Want Employees with Liberal Arts Degrees”, Fast Company, 28 08 2014)

Esas habilidades fundamentales que se cultivan al estudiar humanidades -pensamiento crítico, comprensión lectora, análisis lógico, argumentación, comunicación clara y persuasiva- no solo permiten penetrar esas áreas sino además preparan a los estudiantes para la vida real.

Es interesante que los profesionales de las humanidades y ciencias sociales juegan un rol central al crear las ideas más creativas y exitosas para nuevos negocios y conducir el desarrollo de productos innovadores. Ayudan a conectar especialidades, hacer conexiones inesperadas entre problemas y los medios tecnológicos que le son propios y ser parte de equipos multidisciplinarios que gestan nuevas ideas y prometedoras oportunidades de innovación para descubrir cómo las nuevas tecnologías pueden ser mejor usadas para mejorar nuestras vidas.