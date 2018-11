I.E 32692 de Huanacaure organizó Cátedra de Literatura Regional

Ayer se llevó a cabo la I Cátedra de Literatura Regional denominada “Confesiones del autor sobre su obra”. El evento cultural fue organizado por los docentes de la I.E 32692 del centro poblado de Huanacaure, distrito de Pillao, provincia de Huánuco.

Participaron como ponentes el escritor huanuqueño Mirko Vilca y el novel escritor Miguel López. Más de 50 estudiantes de la mencionada I. E. y los escritores disfrutaron de una amena conversación, en la que además los estudiantes realizaron preguntas a los autores y ellos resolvieron sus dudas. Cabe destacar que los estudiantes participantes del 5° y 6° de primaria leyeron previamente el libro “Melgarejo” de Mirko Vilca y los estudiantes del 4° y 5° de secundaria leyeron el libro ”La noche del fin del mundo”, del escritor Miguel López.

“En ustedes está el progreso que requiere Huanacaure, el distrito de Pillao, la región Huánuco y nuestro país. Solo leyendo un libro el ser humano puede llegar a los niveles más altos, no hay otro camino eso tenemos que entenderlo”, mencionó el escritor Mirko vilca.

A su intervención el escritor Miguel López, felicitó a los organizadores del evento por generar estos espacios de conversación con los estudiantes, ya que permite el desarrollo de nuestra cultura. “Un libro te puede liberar la mente y el alma y si crees que nadie te entiende pues escríbelo”, indicó el autor.

Por su parte los estudiantes de la I.E 32692 del centro poblado de Huanacaure, quedaron fascinados por conocer a los escritores y agradecieron a sus docentes por organizar esta actividad que les incentiva a ser buenos estudiantes y por qué no, en un futuro escritores.