El colapso de la plataforma de la Carretera Central ocurrido el último domingo es responsabilidad de Provías Nacional, expresó el exdirector zonal de Provías, Linder Teodoro Leandro. La entidad incumplió la obligación de ejecutar un control técnico permanente de los taludes de la carretera, tanto el talud inferior que es la plataforma y la base de la vía, como el talud superior que lo constituyen los cerros por donde se encuentra diseñada la vía, expresó.

La plataforma fue arrasada porque no tenía protección alguna con gaviones ni muros de defensa de concreto armado, razón por la cual, con la crecida del río Huallaga, el talud fue arrastrado porque desde antes se encontraba carcomido.

Criticó al personal técnico de Provías Nacional que todos los días pasa por la Carretera Central en camionetas con música en alto volumen, que no son capaces de darse cuenta lo que sucede en los taludes de la vía. En eso radica la irresponsabilidad de los técnicos que en los lugares por donde la carretera pasa junto al curso del río, no cumplen con detenerse a verificar el estado del talud inferior así como la parte superior donde se genera desprendimiento de tierra y rocas por efectos del tiempo y de los fenómenos naturales.

Aclaró que este no es un problema que se puede adjudicar a la Jefatura Zonal de Provías, sino parece ser un problema de políticas inadecuadas de la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional, como los antecedentes lo pueden verificar. Lo ocurrido en la Carretera Central el año pasado cuando un vehículo de una empresa de Pasco fue impactado por una gran roca caída desde las alturas de un cerro, y pareciera que no sucedió nada al no haberse dictado política alguna para el cuidado de los taludes.

Un solo día

Además, criticó la demora de la rehabilitación de la carretera que estimó no debería ser mayor de un día si se labora a tiempo completo con varias cuadrillas de trabajadores y la cantidad y tipo de maquinaria adecuados. La demora genera graves pérdidas económicas en los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali