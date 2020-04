Investigan a regidor Ángel Gutiérrez por golpear a subgerente de Amarilis

Ángel Gutiérrez Baldeón, regidor de la Municipalidad Distrital de Amarilis, y un sujeto apodado “Gato” son investigados por la Oficina de Delitos de la Comisaría de Amarilis por el delito contra la vida y la salud. Se les acusa de propinar un puñete en la cabeza a Julio Lorenzo Obregón, subgerente de Desarrollo Social, durante la entrega de alimentos a pobladores en La Esperanza.

De acuerdo a la denuncia, la tarde del 21 de abril, Obregón y su comitiva llegaron a la calle 6 del centro poblado de La Esperanza para entregar a los pobladores seleccionados la bolsa de alimentos de primera necesidad. Al mencionado lugar también llegaron el regidor y un sujeto apodado “Gato”, quien sería su hermano.

Gutiérrez Baldeón habría increpado al subgerente sobre las irregularidades en la distribución de los alimentos y en un descuido lo golpeó en la cabeza. Ante la agresión, vecinos del lugar defendieron Lorenzo Obregón.

DEFENSA

Gutiérrez Baldeón se defendió argumentando que ese día sus vecinos lo llamaron para quejarse que no recibieron el apoyo de alimentos. Ante esto se presentó a la zona de distribución donde había unas 80 personas y solicitó la relación de beneficiados al regidor Orlando y al subgerente, pero ambos no contaban con el padrón.

“El regidor y el subgerente se alteraron y gritaron a los asistentes que yo me oponía a la distribución de alimentos y por eso se retirarían; pero cuando comencé a desmentir la injuria indicando que ellos no contaban con el padrón de repartición, el subgerente me dio un puñetazo”, detalló Gutiérrez Baldeón.

VERSIÓN

En una nota de prensa, la Municipalidad de Amarilis rechazó y condenó todo tipo de agresión contra el subgerente de Desarrollo Social y una trabajadora del área de Imagen Institucional cometido por el regidor Ángel Gutiérrez Baldeón.

“El regidor increpó violentamente el procedimiento y junto a un sujeto, que sería su familiar, comenzó a agredir verbalmente con insultos al personal a su cargo. Los hechos se tornaron más violentos, cuando ambos agresores golpearon al funcionario en el piso, luego que uno, sindicado como familiar del cuestionado regidor, lo cogiera del cuello, y entre ambos lo derribaran”, se lee en la nota de prensa.

En la denuncia que interpuso Lorenzo Obregón contra Gutiérrez Baldeón, también figura como implicado el regidor Rusbel Mateo Chávez.

Se sabe que el denunciante puso como testigos presenciales de la agresión a los trabajadores municipales Orlando Roque Pilco, Keiko Sovero Córdova y Eunice Huaranga Tarazona.