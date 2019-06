El delantero huanuqueño Irven Ávila busca equipo por que el Lobos Buap en el que jugaba vendió su franquicia y no jugará en la Liga MX de México. El atacante reconoció que algunos equipos peruanos se han interesado en él y adelantó que esta semana se conocerá su nuevo equipo.

«Lobos vendió la categoría, pero tengo que hablar con algún directivo para ver si quedo como jugador libre, muchos me dicen que sí», declaró en RPP.

«Lobos solo tenía cuatro jugadores propios, Alejandro Duarte y yo somos dos. No hablé con mi representante pero sí con un abogado que sabe de fútbol y me dijo que dado que Lobos no tiene participación en fútbol, yo quedo como despedido y pasaría a ser jugadores libre, porque tenía todavía un año y medio de contrato más», agregó.

«Mi intención es quedarme en México, pero obvio que debo escuchar alternativas de Perú. Me llamaron clubes de Perú, pero prefiero no dar nombres. Me llamaron de un club donde ya jugué. Esta semana ya debería tener nuevo equipo», señaló.