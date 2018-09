Irven Ávila sueña ser convocado a la selección

Irven Ávila, delantero del Monarcas Morelia de México, habló para ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias sobre sus chances de volver a ser considerado en la selección peruana. El ‘Cholito’ sabe que la tiene difícil, pero no imposible.

“Obvio que me ilusiona estar en una próxima convocatoria, pero soy consciente que la tengo muy difícil. En todos los procesos siempre la tuve difícil, siempre estaban jugadores de experiencia como Pizarro, Guerrero y Farfán. Pero no bajé los brazos, con perfil bajo trato de ganarme una convocatoria. Mientras me vaya bien en mi club, estaré más cerca”, señaló.

Le va bien en México al delantero huanuqueño y espera seguir así para que Gareca le dé su oportunidad. “Mientras me vaya bien, podré ser llamado”, expresó.