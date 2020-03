Islas de Paz Perú: Cinco años construyendo un sueño

Hace cinco años, un 25 de marzo del 2015 se cristaliza el sueño de crear Islas de Paz Perú, que es una asociación sin fines de lucro, cuyo objetivo “es ayudar en sus esfuerzos” a las poblaciones rurales de nuestro departamento, basado en su principal valor que es la SOLIDARIDAD.

¿Qué significa ayudar en sus esfuerzos?

Para la asociación es primordial, que sean los ciudadanos de las zonas rurales desfavorecidas, quienes sean los responsables de su propio desarrollo, es decir para Islas de Paz Perú, primero ayúdate y en lo que no puedes, ellos intervienen. Pero ésta intervención no es posible si no existe el compromiso de la persona beneficiaria, como también de sus autoridades; es por ello que trabajan en los distritos en donde su máxima autoridad local-Municipalidad-también se comprometa a sumar esfuerzos para el desarrollo de su comuna.

En estos cinco años han intervenido en 12 distritos, repartidos en 38 comunidades que conjuntamente han sumado esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida y lograr entornos de vida saludable, agricultura familiar sostenible e incidencia ambiental.

Los resultados alcanzados se visibilizan en que 14,900 personas tienen acceso al servicio de agua; se cuentan con 180 servicios higiénicos construidos y 700 familias han mejorado sus viviendas y entorno familiar; estos resultados crean en cada familia, que su núcleo mejore en lo referente a la salubridad familiar.

Así mismo en agricultura familiar sostenible, cuentan con 540 biohuertos familiares, 310 sistemas de riego presurizado familiar instalados y 514 módulos de crianza de cuyes; todos estos resultados obtenidos y planificados para el buen uso del recurso hídrico , la gestión del consumo de alimentos sanos y la mejora de sus ingresos familiares.

En incidencia ambiental formaron a 17 guardabosques que se encargan de resguardar 57 hectáreas preservadas y reforestadas en la comunidad de Querosh, las mismas que garantizan la preservación del recurso hídrico para la cuenca del río Higueras; además de contar con 274 módulos de abonos orgánicos que complementan las buenas prácticas agrícolas en aras de la conservación del medio ambiente.

Estos resultados no figurarían sin el trabajo articulado con diferentes instituciones públicas y privadas que conjuntamente con Islas de Paz Perú, comparten la visión de ser más solidarios y como resultado de solidaridad, ver a nuestro departamento desarrollarse y salir de la pobreza económica en la que se encuentra.

Para Islas de Paz Perú, todo esfuerzo suma, toda acción buena se multiplica como una mancha de aceite, todo compromiso tiene su recompensa y esta recompensa va más allá de ser monetaria, es una sonrisa de agradecimiento, es ver a familias disfrutar de sus servicios básicos instalados, es ver a familias felices. Para Islas de Paz Perú la solidaridad y la vocación de servicio del equipo humano que lo conforma es la clave de mucho de sus resultados, pues sin servir al prójimo la razón de ser humano, simplemente no existe.

Islas de Paz Perú cree que “Si soñamos solos es solo un sueño; si soñamos juntos, comienza la realidad”.