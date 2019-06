Jacob Muñoz se gradúa de cinturón negro 5° Dan

El instructor de tae kwon do Jacob Muñoz Malpartida, director de la academia J Muñoz, acaba de dar un paso importante en su carrera de instructor de esta disciplina al graduarse con cinturón negro 5° Dan otorgado por la Federación Mundial de Tae kwon do a través de la kukkiwon con sede en Seúl, Corea del Sur, que le hizo llegar el certificado, carné y el cinturón negro y su Registro n.° 05249158, por lo cual pasa a ser considerado como maestro internacional de tae kwon do.

Haber llegado a este importante grado es sin duda meritorio y es el producto de años de prácticas, años frente a sus alumnos.

El grado de cinturón negro 5° Dan, lo faculta para ser evaluador de grados de cinturones negros, del1er, 2do, 3er y 4to Dan; además de dictar cursos y capacitaciones con valor oficial.