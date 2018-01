El piloto peruano Jesús Vásquez, testigo clave de la DEA, reveló que esta agencia estadounidense tiene bajo la lupa un pequeño centro comercial en la ciudad de Miramar, en Florida, cuyo propietario sería Ramírez Gamarra, investigado por la fiscalía peruana por lavado de activos, pesquisas que se realizan bajo la nueva Ley de Crimen Organizado y que incluyen a Keiko Fujimori.

“Es un mall que tiene 40 tiendas en alquiler. Un colombiano le administra esas propiedades a Joaquín. En Weston, y esto sí me lo dijeron Joaquín y Fidel (dueño de la Universidad Alas Peruanas y tío de Joaquín), tienen una casa de US$ 6 millones. Ramírez nunca ha declarado esas propiedades”, afirmó Vásquez en una entrevista publicada por la revista Caretas. El piloto peruano, quien radica en EEUU y que en 2011, vino a Perú junto a dos agentes de la DEA como parte de las investigaciones contra Joaquín Ramírez, dijo que cree que esas propiedades provenían del dinero “que robó” el hoy indultado expresidente Alberto Fujimori. “Él (Joaquín Ramírez) chateaba con Alberto y Keiko.

De ahí deduje que las propiedades debían venir del dinero que robó Fujimori, porque hablamos de millones”, contó. Vásquez está próximo a declarar ante la fiscalía peruana para que amplíe y detalle lo que dijo en mayo del 2016, en plena campaña electoral en Perú, cuando afirmó que el mismo Joaquín Ramírez el confesó que, a través de una de sus empresas, blanqueó unos US$15 millones que Keiko Fujimori le entregó. El piloto peruano anunció que ratificará su versión.

“Tú sabes que la ‘china’ me dio 15 millones de dólares para lavarlos para la campaña del 2011”, habrían sido las palabras del financista fujimorista, de acuerdo con Vásquez, quien en ese momento era colaborador de la DEA en una investigación encubierta respecto a los presuntos nexos entre Joaquín Ramírez y el sindicado capo peruano del narcotráfico Miguel Arévalo Ramírez, ‘Eteco’, quien opera en Centroamérica.

Y aquí otro dato: David Bazán, el exalcalde de Tocache, preso desde julio por trabajar para el narcotráfico, es primo de ‘Eteco’ y fue un importante operador fujimorista en la selva del Perú. En otro momento de la entrevista, Vásquez contó que dejó de trabajar con la DEA en el 2015, porque hubo una infidencia de un agente y lo delataron. “Cuando llegaba al Perú me reunía también en la embajada con agentes peruanos. Se filtra eso y mi vida corre peligro”, reveló. Sin embargo, sostiene que la agencia estadounidense debe continuar con la investigación, y recordó que en el caso de Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’, las pesquisas tomaron varios años hasta que cayó.

El piloto contó también que le envió una carta a la Procuradora Antidrogas del Perú, Sonia Medina, sobre las propiedades que Joaquín Ramírez dijo que eran de él en EEUU. “Inclusive el hotel donde tiene su departamento, me dijo que todo el edificio era de él (…) Medina me pidió un informe para someterlo a sus superiores. Empezaba por entonces (como jefa de procuradoras) Julia Príncipe, pero la doctora Medina me dijo que a su gente no le interesaba”, relató.